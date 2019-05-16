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Медики назвали елементарний спосіб боротьби зі спазмами

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Усунути спазми допоможуть звичайні м'ятні льодяники - фото 1
Усунути спазми допоможуть звичайні м'ятні льодяники

Через проблеми зі стравоходом люди можуть відчувати біль у грудях, який періодично виникає. Експеримент показав, що впоратися з цим порушенням допомагають, ви не повірите, звичайні м'ятні льодяники.

При спастичному розладі функції стравоходу виникають специфічні болісні відчуття. Фахівці із захворювань стравоходу з Медичного університету Південної Кароліни (США) прийшли до висновку про те, що пацієнтам з такою проблемою можуть ефективно допомагати м'ятні льодяники.

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Вчені провели експеримент, відібравши для нього 38 пацієнтів, які страждають від болю у грудях і труднощів при ковтанні у зв'язку з м'язовими спазмами стравоходу. Учасникам запропонували до їжі вживати по два льодяники, що містять концентровану м'ятну олію.

Виявилося, що цей простий метод ефективно зменшував частоту проявів болю в грудях. Поліпшення було зафіксовано у 63% людей, котрі вдавалися до допомоги м'ятних льодяників. При цьому у половини з них болісні симптоми перестали виникати зовсім, у половини - скоротилися до невеликого числа випадків. Що стосується решти учасників експерименту, 37%, у них больові спазми стравоходу і раніше зберігалися, однак же і гірше нікому з них не стало.

М'ятні льодяники допоможуть усунути спазми - фото 328005

Автори проекту зазначають, що пацієнтів зі спастичним розладом стравоходу лікують за допомогою різних ліків, але медикаментозна терапія не завжди виявляється ефективною. За словами вчених, м'ятна олія у разі подібного порушення - "це безпечний і доступний засіб, який допомагає розслабляти гладку мускулатуру і тим самим знімати спазми стравоходу".

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Джерело: sciencedaily
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