Цей тип ходьби допоможе продовжити тривалість життя на 15 років

Дослідження науковців показало, що любителі швидкої пішої ходи живуть довше за тих, хто віддає перевагу повільним прогулянкам. Зазначимо, що при цьому жодного значення не має вага людини.

Добре відомо, що піша ходьба набагато корисніша для здоров'я людини, ніж пересування у транспортних засобах. Але велике значення має і те, з якою швидкістю людина ходить пішки, як показало дослідження американських вчених з Клініки Майо.

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Вони з'ясували, що люди, які швидко пересуваються пішки, можуть жити довше за тих, хто ходить повільно, і при цьому на результати ніяк не впливає вага людини. Такими є результати аналізу інформації про 474 919 людей із середнім віком у 52 роки. Спостереження за ними проводилися у період з 2006 по 2016 роки.

Встановлено, що жінки, які пересуваються швидко, мали середню тривалість життя від 86,7 до 87,8 року. Чоловіки, які також рухалися швидко, могли похвалитися тривалістю життя від 85,2 до 86,8 року. На жаль, у любителів повільної ходьби були менш веселкові перспективи. Середня тривалість життя для жінок становила 74 роки, а для чоловіків - 64,8 року.

Як вважають автори дослідження, це співвідношення зберігається навіть в тому випадку, якщо любителі ходити швидко мають великі обсяги зайвої ваги та є схильними до ожиріння.

Учені також зазначають, що безпосереднього зв'язку між швидкістю ходи та тривалістю життя немає. Втім, вони вважають, що саме швидкість може бути одним із маркерів, за якими лікарі будуть складати загальну картину здоров'я своїх пацієнтів.

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