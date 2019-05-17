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Запах вашого тіла може свідчити про проблеми зі здоров'ям

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Зверніть увагу не лише на ваш подих - фото 1
Зверніть увагу не лише на ваш подих

Лікарі наголошують на тому, що не варто ігнорувати неприємні запахи тіла, які випускає ваше тіло. Більшість з них – маркери небезпечних порушень в організмі.

Отже, на які запахи потрібно звернути увагу?

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Фруктовий запах з рота. За словами доктора Роберта Габба з Діабетичного центру Джосліна при Гарвардському університеті, ігнорувати так зване "фруктове дихання" не можна, оскільки воно може свідчити про виникнення діабетичного кетоацидозу. При цьому ускладненні в організмі значно знижується концентрація інсуліну та підвищується – глюкози. Лікар зазначив, що "в деяких випадках це може призвести до смерті".

Неприємний запах з рота вранці. Здавалося б, звичайне явище – не дуже свіжий "аромат" з рота після пробудження. Але вчені попереджають: якщо людина стежить за гігієною порожнини рота та регулярно чистить зуби, причиною поганого запаху може виявитися невиявлені апное. Цей розлад характеризується перериванням дихання під час сну та недоотриманням кисню мозком. Ігнорувати апное небезпечно для життя, воно загрожує людині інсультом.

Зверніть увагу на ваш ранковий подих - фото 327901

Змінився запах сечі або калу. Різке погіршення запаху калу і сечі також повинне насторожувати. Неприємніший запах випорожнень може бути знаком непереносимості лактози, проблем з травленням, а також онкологічних процесів. Зміни в запаху сечі вказують на можливі інфекції сечовивідних шляхів, камені в нирках, цукровий діабет, рак.

Запах ніг. Фактором сильного запаху ніг можуть бути бактерії та грибки на шкірі, а також пальцях ніг, наголошує дерматолог Кемерон Рохсар з нью-йоркської лікарні Маунт Синай. Якщо заражену ногу подряпати та торкнуться потім інших частин тіла, сморід може потрапити і в ці області.

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Джерело: medikforum
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