Медики нагадали про користь розвантажувальних днів

Дієтологи рекомендують у період новорічних канікул влаштовувати розвантажувальні дні. Але слід пам'ятати: розвантажувальні дні заборонені, якщо на вечір планується застілля. Крім того, до проведення розвантажувальних днів не повинно бути індивідуальних протипоказань.

Експерти рекомендують влаштовувати розвантажувальні дні на кефірі та на сирі.

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Калорійність розвантажувальних днів, за словами дієтологів, повинна становити 600-800 ккал (за добу) – голодувати не потрібно. Також, за словами фахівців, у такі дні не повинно бути інтенсивних фізичних навантажень.

Можна зробити, наприклад, сирний розвантажувальний день, коли людина три-чотири рази на день вживає сир 4-5% жирності, пити чай. Але щодо будь-яких розвантажувальних днів слід попередньо проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем, – сказала дієтолог.

Рекомендують їсти сир і пити кефір

Фахівці наголосили на тому, що розвантажувальні дні не повинні збігатися з вечірніми бенкетами – для розвантаження організму потрібно виділяти повний день. Нехтування цим принципом може завдати шкоди організму і посилити процеси набору зайвої ваги.

За даними дослідження вчених з Університету штату Іллінойс, які спостерігали за жінками, котрі два дні на тиждень споживали не більше 600 калорій за добу, таке харчування протягом місяця дозволяє в цілому почати їсти менше і без зусиль скинути від 5 до 15 кілограмів. Дослідники констатували, що організм здатний швидко звикати до обмеження в їжі: якщо дотримуватися обмеженого раціону всього один день, то на наступний насичення вже буде наступати швидше.

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