Медики нагадали про користь лосося для організму

Лосось – це просто свято для нашого організму, стверджують медики.

Вчені виявили здатність дієтичного м'яса захищати організм від виникнення цукрового діабету. Найбільш корисними в цьому плані названі курка, яловичина і лосось.

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У цих видах дієтичного м'яса міститься карнозин, що складається із залишків амінокислот – аланіну і гістидину. Цей дипептид бореться з глікацією, тобто з осіданням простих цукрів на білкових молекулах і склеюванням їх між собою, через що пошкоджуються кровоносні судини, що може призвести до хвороби серця і руйнуватися клітини мозку, підвищуючи ризик інсульту. Споживання м'яса, багатого карнозином, знижує в крові високий рівень цукру.

Користь лосося: чому його обов'язково потрібно їсти

Дослідження показало, що у задіяних в ньому добровольців, які їли зазначені вище види дієтичного м'яса, кількість глюкози в крові знижувалася протягом двох годин.

Терта морква допомагає в профілактиці багатьох хвороб. Вчені стверджують: щоденне вживання тертої моркви допоможе вам захистити себе і свою сім'ю від цілої купи недугів. За своєю ефективністю цей корисний овоч не поступається яблукам.

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