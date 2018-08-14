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Медики пояснили, чому треба їсти терту моркву

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Чим яскравіша морква – тим більше в ній корисних речовин - фото 1
Чим яскравіша морква – тим більше в ній корисних речовин / organicfacts

Терта морква допомагає в профілактиці багатьох хвороб.

Вчені стверджують: щоденне вживання тертої моркви допоможе вам захистити себе і свою сім'ю від цілої купи недугів. За своєю ефективністю цей корисний овоч не поступається яблукам.

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Користь моркви для нашого організму дуже велика. Це просто суперовоч, який містить всі необхідні речовини для боротьби з вірусами і різними захворюваннями. Вживаючи терту моркву ми отримуємо провітамін А, вітаміни групи С, D, E, K, B6 і B1, органічний натрій, біотин, калій, фосфор і магній.

Чим яскравіша морква – тим більше в ній корисних речовин. Бета-каротин, він же вітамін А, відповідає за синтез статевих гормонів і стан скелета, тим самим піклується про нормальний ріст організму. Вітамін А добре впливає на слизові оболонки шкіри, зміцнює зуби, кістки, волосся, допомагає відновитися нервовій системі після великих навантажень, підвищує стійкість організму до різних інфекцій.

Недавні дослідження показали, що бета-каротин – це прекрасний антиоксидант. Американські вчені підтверджують, що регулярне вживання моркви може продовжити життя людини на 6-8 років.

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Джерело: organicfacts
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