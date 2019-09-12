McDonald’s може залишити студентів без роботи

Одна з найбільших у світі мереж ресторанів швидкого харчування McDonald's має намір оптимізувати роботу своїх закладів і серйозно скоротити штат співробітників, замінивши їх роботами.

Компанія вже придбала стартап, що спеціалізується на технології розпізнавання голосу, і почала тестувати нову технологію в одному з ресторанів.

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McDonald's придбала стартап Apprente Inc., який створив технологію розпізнавання голосу в ресторанній індустрії. Компанія має намір використовувати цю розробку для заміни живих співробітників, які приймають замовлення у клієнтів на автомобілях. Робот буде слухати відвідувача через домофон на під'їзді до каси й автоматично передавати замовлення персоналу на кухні.

Роботи прийматимуть замовлення замість людей

Як повідомляється, розроблена Apprente система може швидше і точніше приймати замовлення, ніж живі співробітники. Як результат, це дозволить прискорити процес видачі та швидкість руху клієнтів. Таким чином McDonald's може скоротити витрати на утримання співробітників, яких замінить роботами, і підвищити швидкість обслуговування, що в сукупності повинно привести до збільшення виторгу.

Нова система вже тестується в декількох ресторанах Чикаго. Щоправда, наразі персонал все ж стежить за її роботою і в разі потреби вносить корективи.

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