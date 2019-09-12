Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Міс Україна

McDonald’s може залишити студентів без роботи

  • 14
У McDonald's планують скорочувати штат працівників - фото 1
У McDonald's планують скорочувати штат працівників

Одна з найбільших у світі мереж ресторанів швидкого харчування McDonald's має намір оптимізувати роботу своїх закладів і серйозно скоротити штат співробітників, замінивши їх роботами.

Компанія вже придбала стартап, що спеціалізується на технології розпізнавання голосу, і почала тестувати нову технологію в одному з ресторанів.

І ще: Хлопці показали, як безкоштовно отримати бургери в апараті самообслуговування McDonald's

McDonald's придбала стартап Apprente Inc., який створив технологію розпізнавання голосу в ресторанній індустрії. Компанія має намір використовувати цю розробку для заміни живих співробітників, які приймають замовлення у клієнтів на автомобілях. Робот буде слухати відвідувача через домофон на під'їзді до каси й автоматично передавати замовлення персоналу на кухні.

Роботи прийматимуть замовлення замість людей - фото 354538
Роботи прийматимуть замовлення замість людей

Як повідомляється, розроблена Apprente система може швидше і точніше приймати замовлення, ніж живі співробітники. Як результат, це дозволить прискорити процес видачі та швидкість руху клієнтів. Таким чином McDonald's може скоротити витрати на утримання співробітників, яких замінить роботами, і підвищити швидкість обслуговування, що в сукупності повинно привести до збільшення виторгу.

Нова система вже тестується в декількох ресторанах Чикаго. Щоправда, наразі персонал все ж стежить за її роботою і в разі потреби вносить корективи.

Читайте також: В ізраїльському меню McDonald's з'явиться кошерний бургер

Джерело: Bloomberg
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
  • 10 вересня, 18:00
  • 674
Кріпосна 2 сезон 13, 14 серія: дивитись онлайн захопливий серіал СТБ
  • Вчора, 20:30
  • 7392
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1747782
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології