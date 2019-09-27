McDonald's почне тестувати м'ясо в бургерах на рослинній основі

Популярна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's почне тестувати в закладах канадської провінції Онтаріо бургери з "м'ясом" на рослинній основі Beyond Meat. Його вже тестують Subway, KFC та Burger King.

Бургер P.L.Т. продаватимуть у Канаді в провінції Онтаріо з 30 вересня до кінця року, повідомили в компанії. Коштувати такий бургер буде 6,49 канадських доларів.

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Назва P.L.T. (Plant. Lettuce. Tomato – "Рослинність. Листя салату. Помідор") є відсилкою до назви сендвіча BLT, названого за основними інгредієнтами – бекону, салату і помідору.

Заснована у 2009 році компанія Beyond Meat виробляє продукти, що імітують м'ясо, з рослинної сировини. Страви з "м'ясом" від Beyond Meat вже тестують інші мережі фастфуду – Subway, KFC і Burger King.

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