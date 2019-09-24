10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію

Чого тільки зараз не знайдеш на полицях магазинів: від різноманітних смаколиків просто очі розбігаються. Але, погодьтеся, іноді так хочеться згадати дитинство: купити звичайну булку хліба і відкусити від неї хрустку скоринку по дорозі додому.

Згадуємо улюблені делікатеси, які ми просто обожнювали в дитинстві.

Хрустка скоринка хліба

Як часто ми приносили хліб з відкушеними краями! Звичайно, в магазинах хлібобулочні вироби продавали без дефектів, але мало хто з дітей доносив їх цілими, тому що втриматися від спокуси відкусити хрустку скоринку хліба просто не було сил. Тим більше, якщо він був ще теплим і вабив своїм апетитним ароматом.

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Хліб з маслом і цукром

Якщо все ж хліб благополучно діставався додому, то зазвичай діти робили з нього тістечко, рецепт якого дуже простий. Скибка хліба, масло і цукор (іноді варення) – нічого особливого, але як смачно!

Хліб з сіллю і олією

Скільки ж незвичайних закусок з хліба ми придумали в дитинстві! Наприклад, обмазували скибки рослинною олією і посипали сіллю. І це було дійсно смачно.

Грінки

Навіть засохлий хліб перетворювався на апетитні ласощі. Наші мами застосовували перевірений спосіб: збивали яйця з сіллю, занурювали в цю суміш скибочки хліба і смажили. Смакота!

Печиво-тістечко

Коли потрібно було швидко зробити щось смачненьке до чаю, ми діставали припасені печеньки. Але ж їсти їх просто так нецікаво, тому в хід знову йшла начинка з масла і цукру.

Півники

Той, хто коли-небудь пробував справжнього "Півника", ніколи не проміняє його на "Чупа-чупс". Рецепт льодяників був суперпростий: цукор і трохи води. Робили їх вдома, використовуючи спеціальні формочки не тільки у вигляді півників, а й різноманітних звіряток і чоловічків.

Сухий кисіль

Мало який кисіль чекав моменту, коли його заллють гарячою водою і зварять. У 90-х його випускали в вигляді твердих брикетів, які діти із задоволенням гризли. Ну а з залишків можна було зварити дивовижно смачний і тягучий напій. І ніякої хімії.

Варене згущене молоко

На прилавках сучасних супермаркетів можна зустріти різні види згущенки, але раніше згущене молоко не продавали вареним. Отож, цей смаколик готували вдома. При цьому треба було уважно стежити за рівнем води, адже банка без води вибухала.

Горішки

Таке печиво і зараз можна купити в магазинах, але його смак уже не той. Колись кожна порядна господиня мала в своєму кухонному арсеналі форми, завдяки яким виходила оригінальну і апетитну випічку, начинкою для якої служила все та ж варена згущенка.

Тістечко "Картопля"

Незважаючи на назву, у ці ласощі не додавали картоплю, а готували його із залишків печива і тістечок, додавали згущене молоко, цукор і масло. Таке ось безвідходне виробництво.

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