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10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію

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Улюблені льодяники - фото 1
Улюблені льодяники

Чого тільки зараз не знайдеш на полицях магазинів: від різноманітних смаколиків просто очі розбігаються. Але, погодьтеся, іноді так хочеться згадати дитинство: купити звичайну булку хліба і відкусити від неї хрустку скоринку по дорозі додому.

Згадуємо улюблені делікатеси, які ми просто обожнювали в дитинстві.

Хрустка скоринка хліба

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357055

Як часто ми приносили хліб з відкушеними краями! Звичайно, в магазинах хлібобулочні вироби продавали без дефектів, але мало хто з дітей доносив їх цілими, тому що втриматися від спокуси відкусити хрустку скоринку хліба просто не було сил. Тим більше, якщо він був ще теплим і вабив своїм апетитним ароматом.

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Хліб з маслом і цукром

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357064

Якщо все ж хліб благополучно діставався додому, то зазвичай діти робили з нього тістечко, рецепт якого дуже простий. Скибка хліба, масло і цукор (іноді варення) – нічого особливого, але як смачно!

Хліб з сіллю і олією

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357057

Скільки ж незвичайних закусок з хліба ми придумали в дитинстві! Наприклад, обмазували скибки рослинною олією і посипали сіллю. І це було дійсно смачно.

Грінки

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357061

Навіть засохлий хліб перетворювався на апетитні ласощі. Наші мами застосовували перевірений спосіб: збивали яйця з сіллю, занурювали в цю суміш скибочки хліба і смажили. Смакота!

Печиво-тістечко

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357063

Коли потрібно було швидко зробити щось смачненьке до чаю, ми діставали припасені печеньки. Але ж їсти їх просто так нецікаво, тому в хід знову йшла начинка з масла і цукру.

Півники

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357084

Той, хто коли-небудь пробував справжнього "Півника", ніколи не проміняє його на "Чупа-чупс". Рецепт льодяників був суперпростий: цукор і трохи води. Робили їх вдома, використовуючи спеціальні формочки не тільки у вигляді півників, а й різноманітних звіряток і чоловічків.

Сухий кисіль

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357060

Мало який кисіль чекав моменту, коли його заллють гарячою водою і зварять. У 90-х його випускали в вигляді твердих брикетів, які діти із задоволенням гризли. Ну а з залишків можна було зварити дивовижно смачний і тягучий напій. І ніякої хімії.

Варене згущене молоко

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357067

На прилавках сучасних супермаркетів можна зустріти різні види згущенки, але раніше згущене молоко не продавали вареним. Отож, цей смаколик готували вдома. При цьому треба було уважно стежити за рівнем води, адже банка без води вибухала.

Горішки

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357083

Таке печиво і зараз можна купити в магазинах, але його смак уже не той. Колись кожна порядна господиня мала в своєму кухонному арсеналі форми, завдяки яким виходила оригінальну і апетитну випічку, начинкою для якої служила все та ж варена згущенка.

Тістечко "Картопля"

10 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію - фото 357070

Незважаючи на назву, у ці ласощі не додавали картоплю, а готували його із залишків печива і тістечок, додавали згущене молоко, цукор і масло. Таке ось безвідходне виробництво.

Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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