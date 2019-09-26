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Вечеря на кожен день: куряче філе у рукаві
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Пряне, шалено ароматне, соковите, дуже ніжне куряче філе. Готувати його нескладно. І мінімум брудного посуду.
Інгредієнти:
- Куряче філе 600 г
- Печериці 250-300 г
- Перець солодкий 1-2 шт.
- Цибуля 1-2 шт.
- Морква 1 шт.
- Соєвий соус 50 г
- Яблучний оцет 2 ст.л.
- Спеції 1 ч.л.
- Мед 1 ч.л.
- Олія 1-2 ст.л.
- Перець чорний мелений
- Сіль
Як приготувати смачне куряче філе у рукаві:
- Куряче філе миють, просушують паперовими рушниками і нарізають на смужки. У мисці з'єднуємо соєвий соус, спеції, олію, мед, яблучний оцет (або лимонний сік) і чорний перець. Це маринад для м'яса. Він має вийти гармонійно кисло-солодко-солоний.
- Викладаємо у заправку нарізане куряче філе і перемішуємо. М'ясо маринується в холодильнику хоча б години 3. Чим довше м'ясо в маринаді, тим смачнішою вийде страва!
- Дістаємо з холодильника і додаємо нарізані овочі (цибуля, морква, солодкий перець) і печериці. Солимо, перемішуємо. Перекладаємо це все в рукав для запікання. Зав'язуємо.
- Викладаємо на деко, наколюємо рукав голкою в декількох місцях і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Усе. Страва готова.
Смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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