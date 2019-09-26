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Вечеря на кожен день: куряче філе у рукаві

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Оригінальний рецепт курячого філе - фото 1
Оригінальний рецепт курячого філе / photorecept

Пряне, шалено ароматне, соковите, дуже ніжне куряче філе. Готувати його нескладно. І мінімум брудного посуду.

Інгредієнти:

  • Куряче філе 600 г
  • Печериці 250-300 г
  • Перець солодкий 1-2 шт.
  • Цибуля 1-2 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Соєвий соус 50 г
  • Яблучний оцет 2 ст.л.
  • Спеції 1 ч.л.
  • Мед 1 ч.л.
  • Олія 1-2 ст.л.
  • Перець чорний мелений
  • Сіль

Як приготувати смачне куряче філе у рукаві:

  1. Куряче філе миють, просушують паперовими рушниками і нарізають на смужки. У мисці з'єднуємо соєвий соус, спеції, олію, мед, яблучний оцет (або лимонний сік) і чорний перець. Це маринад для м'яса. Він має вийти гармонійно кисло-солодко-солоний.
  2. Викладаємо у заправку нарізане куряче філе і перемішуємо. М'ясо маринується в холодильнику хоча б години 3. Чим довше м'ясо в маринаді, тим смачнішою вийде страва!
  3. Дістаємо з холодильника і додаємо нарізані овочі (цибуля, морква, солодкий перець) і печериці. Солимо, перемішуємо. Перекладаємо це все в рукав для запікання. Зав'язуємо.
  4. Викладаємо на деко, наколюємо рукав голкою в декількох місцях і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Усе. Страва готова.

Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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