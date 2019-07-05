В ізраїльському меню McDonald's з'явиться кошерний бургер

Знаменита мережа ресторанів швидкого харчування, яка займається розширенням клієнтської бази, незабаром представить у Тель-Авіві свій новий бургер – кошерний.

Він розроблений відомим продуктовим брендом і повністю відповідає єврейським дієтичним канонам. В основі вегетаріанського страви – соєва котлетка й овочі, укладені в булочку з якісного пшеничного борошна. Виробники кажуть, що зовні бургер нагадує "Великий веган", впроваджений у німецьких ресторанах мережі на початку цього року.

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Таке нововведення пов'язане з оновленою концепцією мережі фастфуду, яка приділяє особливе значення корисного і екологічно чистому харчуванню. Потішити мешканців і гостей Тель-Авіва McDonald's збирається протягом шести найближчих тижнів.

За інформацією Jerusalem Post, пілотні кошерні бургери будуть доступні поки що тільки в цьому місті. Компанія не повідомляє, чи з'явиться новий продукт у всіх 180 ізраїльських ресторанах мережі. Також не відомо, чи отримає цей бургер сертифікат кошерної страви, обов'язковий для національного громадського харчування.

Наразі бургер буде у меню тель-авівських McDonald's

До речі, McDonald's не є піонером у виготовленні кошерних бургерів. Ними вже можна поласувати в Burger King – одному з найбільших конкурентів McDonald's.

А що стосується виготовлення вегетаріанських бургерів взагалі, то у McDonald's є такий досвід в різних країнах. Наприклад, два роки тому мережа ресторанів швидкого харчування запустила вегетаріанський бургер McVegan в місті Тампере (Фінляндія). Він складається із соєвої котлети, томатів, салату, солінь та веганського соусу McFeast, поміщених у традиційну булочку.

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