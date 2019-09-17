Mazda розкрила дату прем'єри першого електрокара

Японський автовиробник Mazda представить на домашньому автосалоні в Токіо, який відкриється в кінці наступного місяця, свій перший електричний автомобіль.

Уже відомо, що новинка отримає батарею місткістю 35,5 кіловат-годин і електромотор потужність 142 кінських сили і 264 Нм крутного моменту. З огляду на досить скромну віддачу, швидше за все японці готують до дебюту міську компактну модель. Тим більше, що в першу чергу новинка буде продаватися на домашньому ринку, а також в Європі і Китаї.

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Поки що японці тримають в секреті, що саме це буде за автомобіль – наразі тестова трансмісія встановлена ​​на компактний кросовер CX-30, проте в компанії запевняють, що шоу-кар для автосалону буде "абсолютно новою моделлю".

Тестова модель на базі CX-30

Також відомо, що автомобіль побудують на власній архітектурі Mazda. Попри те що виробник ще два роки тому оголосив про створення альянсу з Toyota для спільної розробки електрокарів, першу модель на акумуляторах керівництво все ж хоче побудувати самостійно.

Крім електрокара виробник також планує налагодити випуск гібридів; їх будуть оснащувати роторними двигунами. Все це – частина стратегії бренду зі зменшення шкідливих викидів: за планом, до 2030 року їх загальна кількість має знизитися на 50%, а до 2050 року – на 90 відсотків.

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