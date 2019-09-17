Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Mazda розкрила дату прем'єри першого електрокара

  • 13
Новинку Mazda покажуть під час автосалону у Токіо - фото 1
Новинку Mazda покажуть під час автосалону у Токіо

Японський автовиробник Mazda представить на домашньому автосалоні в Токіо, який відкриється в кінці наступного місяця, свій перший електричний автомобіль.

Уже відомо, що новинка отримає батарею місткістю 35,5 кіловат-годин і електромотор потужність 142 кінських сили і 264 Нм крутного моменту. З огляду на досить скромну віддачу, швидше за все японці готують до дебюту міську компактну модель. Тим більше, що в першу чергу новинка буде продаватися на домашньому ринку, а також в Європі і Китаї.

І ще: У мережі з'явилась нова інформація про кросовер Ferrari

Поки що японці тримають в секреті, що саме це буде за автомобіль – наразі тестова трансмісія встановлена ​​на компактний кросовер CX-30, проте в компанії запевняють, що шоу-кар для автосалону буде "абсолютно новою моделлю".

Тестова модель на базі CX-30 - фото 355607
Тестова модель на базі CX-30

Також відомо, що автомобіль побудують на власній архітектурі Mazda. Попри те що виробник ще два роки тому оголосив про створення альянсу з Toyota для спільної розробки електрокарів, першу модель на акумуляторах керівництво все ж хоче побудувати самостійно.

Крім електрокара виробник також планує налагодити випуск гібридів; їх будуть оснащувати роторними двигунами. Все це – частина стратегії бренду зі зменшення шкідливих викидів: за планом, до 2030 року їх загальна кількість має знизитися на 50%, а до 2050 року – на 90 відсотків.

Читайте також: Chevrolet Corvette повісили на стіну: ефектне видовище

Джерело: Autonews
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
  • 14 вересня, 14:19
  • 239
Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
  • 15 вересня, 19:49
  • 1735
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1758475
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт