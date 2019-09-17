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Chevrolet Corvette повісили на стіну: ефектне видовище

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Інсталяція виглядає максимально ефектно - фото 1
Інсталяція виглядає максимально ефектно

Новітній Chevrolet Corvette восьмого покоління став частиною екстравагантної скульптури, яка тепер прикрашає головну льодову арену Мічигану.

Основою для інсталяції служить постамент з емблемою хокейної команди Detroit Red Wings (Little Caesars – це домашній майданчик клубу), а суперкар буцімто виїжджає з нього, залишаючи цілком помітний слід.

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Спеціально для фанатів з хорошим зором на номерному знаку суперкара, що висить мало не під стелею, залишили свого роду "пасхалку". По обидва боки логотипу Chevrolet на номері розміщені літери, що складаються в напис PWR PLAY (power play, американський хокейний термін, аналог "чисельної переваги").

Chevrolet Corvette повісили на стіну: ефектне видовище - фото 355538

Уже звучать заяви, буцімто Chevrolet вибрала мало не ідеальний спосіб познайомити зі своїм новим твором максимальне число шанувальників: у дилерів середньомоторний Corvette поки не з'явився.

Chevrolet Corvette повісили на стіну: ефектне видовище - фото 355537

Причому на стіну стадіону почепили, за деякими відомостями, не модель, а повноцінний суперкар. Це один з передсерійних прототипів, який на прохання творців інсталяції перефарбували на яскраво-червоний колір.

Chevrolet Corvette повісили на стіну: ефектне видовище - фото 355539

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Джерело: Motor1
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