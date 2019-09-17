У мережі з'явилась нова інформація про кросовер Ferrari

Технічний директор Ferrari Майкл Лайтерс розкрив нову порцію інформації про перший кросовері італійської марки. Чотиримісний Purosangue вийде на ринок у 2022 році, і, хоча, його можна буде назвати позашляховиком, концепція моделі радикально відрізнятиметься від Bentley Bentayga, Lamborghini Urus.

Кросовер Ferrari Purosangue, відомий під внутрішнім індексом 175, стане однією з 15 моделей, запланованих до випуску до 2023 року. В його основі – нова передньомоторна архітектура (заради ідеального розвішування ДВЗ встановлено спереду в межах бази), на якій буде побудовано ціле сімейство автомобілів класу GT.

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Платформа передбачає установку двигунів V6, V8 і V12, з гібридним доважуванням і без, а також преселективного "робота" за схемою transaxle. Судячи з інформації від самої Ferrari, силова установка кросовера буде заснована на гібридній системі SF90 Stradale.

Думаю, нам вдалося знайти концепцію, яка, з одного боку, схожа на кросовер і приверне відповідну аудиторію, з іншого – радикально відрізняє від того, що пропонують інші виробники в цьому сегменті, – говорить Майкл Лайтерс.

Головним випробуванням для інженерів він називає "створення універсальнішого та комфортного простору зі збереженням спортивного ДНК Ferrari".

Усі моделі GT, в тому числі Purosangue, отримають повністю новий інтер'єр. Зміниться не тільки архітектура, а й окремі елементи: кермо, медіасистема, проекційний дисплей, панель приладів. По-іншому буде організовано управлінням основними функціями, з'явиться розважальна система для пасажирів другого ряду.

Зовні кросовер Ferrari – п'ятиметрове чотиримісне "купе" з регульованим дорожнім просвітом, що буде досягатися завдяки установці нової "інноваційної підвіски".

Ferrari використовує ім'я Purosangue для опису сімейства моделей GT, які з'явиться в найближчі чотири роки. Серед них – наступник шутінг-брейка GTC4 Lusso.

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