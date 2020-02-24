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Голос країни GO-A

Матуся, яка не змінюється, розвеселила мережу (фото)

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Бонуси материнства - фото 1
Бонуси материнства

Батьківство – це завжди складна робота, але й тут не обходиться без веселощів. А почуття гумору цієї матусі підняло настрій навіть тим, хто ще не стикнувся з народженням дітей.

На платформі Reddit користувачка з ніком 10fletcher поділилась кумедним фото, яке стрімко опинилось у топах мережі. За лічені години допис побачили понад 100 тисяч осіб, а ще більше як 800 залишили коментарі. Чому? Бо кадр демонструє, як жінці не вдалось втратити почуття гумору з роками материнства.

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"Мій малюк зробив цей портрет мене понад 10 років тому. Я все ще виглядаю так само, як на мене", – весело зазначила авторка. І посперечатись з нею важко, адже особливий макіяж звів схожість до максимуму!

My kid did this portrait of me over 10 years ago. I still look the same, IMO. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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