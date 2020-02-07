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Матриця 4: у мережі з'явилися перші фото зі зйомок фільму з Кіану Рівзом
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У мережі з'явилися перші фото та відео зі зйомок четвертої частини "Матриці". Мешканці Сан-Франциско, де проходили зйомки, поділилися у соцмережах знімками, на яких актор Кіану Рівз якраз в ролі Нео.
Варто зазначити, що з моменту виходу останнього фільму образ Томаса Андерсона (персонаж Рівза) дещо змінився і він швидше нагадує кілера Джона Віка – такий же бородатий і з довгим волоссям. Зовсім не той Нео, яким його пам'ятають глядачі. На знімках також є актриса Керрі-Енн Мосс, виконавиця ролі Трініті.
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Нагадаємо, над четвертою "Матрицею" працює режисер Лана Вачовскі. Разом з сестрами Вачовскі сценарій написали Александар Хемон (працював над серіалом сестер "Восьме чуття") і Девід Мітчелл.
Фільм вийде на екрани 21 травня 2021 року. Раніше також повідомлялося, що паралельно зі зйомками нової частини творці працюють над ще однією "Матрицею", яка буде свого роду приквелом всій цій історії.
Ось кілька знімків і відео зі зйомок "Матриці":
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