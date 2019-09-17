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ТЕРИТОРІЯ А святкує день народження: історія успіху культового хіт-параду 90-х
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17 вересня 1995 року на каналі ICTV стартував перший національний хіт-парад "Територія А", який зробив українську музику популярною, а тоді ще маловідомих артистів – зірками. Пригадуємо історію успіху культового проєкту!
Свій перший ефір "Територія А" провела з даху київської висотки! Започаткували цей хіт-парад ініціатор і тоді продюсер Олександр Бригинець, режисер Ніна Рудік, оператор Михайло Лєбєдєв, режисер і відеодизайнер Данило Джепо, автором та ведучою була Анжеліка Рудницька.
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Вкінці 90-х сотні тисяч українців, приходячи з навчання чи з роботи додому, дивилися перший український телевізійним хіт-парад кліпів. Музичні першопрохідці доклали неабияких зусиль, щоб зробити якісну програму, навіть над назвою сушили голову: літера "А" у назві програми походить від слова art, тобто мистецтво, а не від імені Анджеліки Рудницької.
На початку хіт-парад виходив у форматі ТОП-5. Як пригадують автори програми, на момент запуску в запасі "Території А" кліпів було лише на два місяці. Телевізійники і музиканти вважали божевіллям ідею робити щоденний хіт-парад без великого багажу кліпів. Команда "Території А" ризикнула, розраховуючи на нову хвилю музики і кліпів, – і перемогла!
Легендарний хіт-парад виходив в ефір тричі на день кожного будня. Щоправда, для безперебійних випусків доводилося іноді вмовляти артистів знімати кліпи. "Територія" допомогала виконавцям ідеями, технікою, підказками локаціями, вибором пісні. Декому самі знімали кліпи і фінансували виробництво. В один з років існування хіт-параду "Територія А" профінансувала і зняла понад 30 кліпів.
Уся музика та всі кліпи в "Території А" були українського виробництва, однак мова пісень була різною. Англійська, французька, російська, навіть неіснуюча "тарабарська", якою співала "Табула Раса". Та саме україномовним кліпам завжди було зелене світло у хіт-параді – вони потрапляли у програму без черги. У команді це жартома називали корупцією. Такий підхід спонукав артистів знімати кліпи українською.
"Територія А" зробила відомими низку українських зірок – Юрко Юрченко, Ірина Білик, Кузьма Скрябін, EL Кравчук, Аква Віта, Фантом 2, Ван Гог, ВУЗВ та багато-багато інших. Деякі з них і досі є шалено популярним, а дехто протримався на музичному Олімпі недовго.
Прикметно, що кліпи в ефірі виходили за підсумками голосування. Кожного дня були телефонні дзвінки, а вже підсумкові ТОПи обирали завдяки листам і телеграмам. "Пройшло, напевно, два чи три тижні. Приходить наша поштарка і каже: "Я більше не буду носити вам листи". А ми не розуміємо, кажемо: "Чим ми вас образили?" Ми, ніби, і не контактували ніяк. А вона каже: "Я не наймалася мішками листи носити". І вона була обурена, а весь наш офіс стрибав, бо ми розуміли, що це і є перший успіх команди", – пригадує Анджеліка Рудницька.
Незабаром зірок "Території А" почали запрошувати на гастролі. Перший концерт учасники хіт-параду дали в Одесі, другий – у Херсоні. І пішло-поїхало. Всюди артистів чекав аншлаг!
"До нашого маленького міста теж приїжджали концерти. Найпершими приїхав гурт Аква-віта. Концерт чомусь мав назву "Лимонадная вечеринка". Квиток коштував 9 гривень. Це як дві чи три касети. Ще 5 гривень я витратила на букет – 3 гвоздики. Але одну я по дорозі загубила. І навіть не пам'ятаю, чи знайшла. Я подарувала квіти Ірі, бо посоромилась Ігорю. Хоча хотіла Ігорю. Наступним приїхав, якщо не помиляюсь, Юрко Юрченко. Ми з подругою Алкою були в нього закохані. Кузя любила Аква-віту, а Лючі подобався Пономарьов і Рома з "В.У.З.В". Після концерту я випадково видрала Юрченкові трошки волосся. Про мене тоді сказали в наших міських новинах: "Але не всі фанатки поводили себе чемно", – ділиться глядачка та шанувальниця хіт-параду, журналістка Наталя Нагорна.
"Територія А" прожила 5 років, впродовж яких вийшло понад п'ять тисяч випусків. І хоча минуло вже близько 18 років, відколи проєкт закрили, ми й досі з ностальгією згадуємо улюблений хіт-парад.
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