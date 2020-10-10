МастерШеф 10 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

10 жовтня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 6 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 6 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

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6 випуск: Імітація професійної пекельної кухні: хто з аматорів виживе?

У 6 випуску 10 сезон МастерШеф з кожним епізодом утримати місце з-поміж кухарів все важче і важче. Конкурси ускладнюватимуться, а до страв аматорів судді ставитимуться прискіпливіше. От і перше завдання від Володимира Ярославського й Ольги Мартиновської змусить колінця учасників трястися від страху. Кулінарна рулетка – випробування, у якому кухарі точно ковтнуть пігулку адреналіну. Цікаво, чи не перетвориться завдання від суддів у російську рулетку?

6 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 10.10.2020

Перший конкурс для аматорів стане подарунком, адже їм не доведеться ділитися на команди! Нарешті вони отримають змогу проявити свої навички в парі з компаньйоном, якого, до речі, оберуть за власними вподобаннями. Ще один приємний бонус: пари аматорів отримають можливість частково здійснити свою мрію та скласти меню з трьох позицій для свого майбутнього ресторану. Але на цьому суддівська прихильність закінчиться…

Учасники не тільки мають продумати концепцію страв, а ще й розв'язати проблеми, які часто виникають на професійній кухні: генетична мутація, вагітність, несподіване замовлення, виїзд на фуршет. Чи впораються кухарі з усіма негараздами? І найголовніше: кому вдасться пройти курс молодого бійця?

Кулінарний Шерлок Холмс

Судді перевірять не тільки вміння аматорів працювати руками, а й головою. Адже ясний розум і гнучке мислення – риси, які притаманні професіоналам. Ви вже здогадалися, яке завдання очікуватиме на аматорів? Трьом командам за півтори години доведеться приготувати по одній досить складній і багатокомпонентній страві. І, звісно, учасники мають самостійно здогадатися, який рецепт прихований за загадками суддів. Метод дедукції, інтуїція чи інтелект – що допоможе кухарям пройти випробування?

У 6 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

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