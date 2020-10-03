МастерШеф 10 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

3 жовтня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 5 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 5 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

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5 випуск: Зірковий обід: MONATIK і NK готуватимуть разом із кухарями

У 5 випуску 10 сезон МастерШеф ніщо не віщуватиме біди. Як завжди, аматори зайдуть на кухню, привітаються із суддями та готові будуть почути чергове божевільне завдання від них. Проте тут непомітно підкрадеться "але". Учасникам доведеться обрати чотирьох капітанів і… залишити їх наодинці з Ектором, Ольгою та Володимиром. Ви запитаєте, а де ж звичний добір команди? До цього етапу чотирьом капітанам ще треба дійти…

5 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 03.10.2020

Кулінарні вибори – капітани готують передвиборчу агітацію

Судді проєкту вирішили перевірити, чи дійсно чотири учасники варті звання лідера. Перш ніж почати командну роботу, кожен із капітанів має приготувати по одній страві в стилі нової української кухні. Мова йде про переосмислення традиційних страв та їхнє поєднання зі світовими кулінарними техніками й інгредієнтами. Попри те, що цей напрям дуже популярний в Україні, лише одиницям вдається зробити щось дійсно новаторське. Подивимось, чи це до снаги учасникам! Відкриємо маленьку таємницю: страви, які приготують капітани, стануть їхньою передвиборчою кампанією. Адже решта аматорів обиратимуть свого лідера за стравою. Хто стане переможцем кулінарних баталій?

MONATIK та NK готуватимуть разом з аматорами!

Чергове завдання для червоних та синіх заховане у двох холодильниках. Там вони знайдуть абсолютно різне наповнення. Щоб це могло означати? Підказка до розуміння завдання – за переліком продуктів аматори вгадуватимуть психологічний портрет його власника. Після довгих дискусій щодо ймовірного образу людини за продуктами Ектор Хіменес-Браво вразить кухарів: сьогодні вони готуватимуть страви з улюблених продуктів зіркових гостей – MONATIK та NK. Однак Настя Каменських і Діма Монатік не лише оцінюватимуть страви кухарів. На період конкурсу співаки стануть бренд-шефами команд! От так поворот подій!

У 5 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

(Інформація додається...)

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