МастерШеф 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

19 вересня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 4 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 4 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

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4 випуск: Здивувати стравою із відходів = потрапити на Олімп кулінарії

10 сезон МастерШефу у 4 випуску з непростої битви для більшості учасників проєкту. Їм доведеться показати, на що вони здатні, а також пройти перевірку конкуренцією. Чи вплинуть нові конкурси на клімат на улюбленому кулінарному шоу країни. Побачимо у новому випуску.

4 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 19.09.2020

Дружба чи конкуренція – яку стратегію виберуть команди?

Улюбленець мільйонів, Ектор Хіменес-Браво почне конкурс з того, що випробування для учасників проєкту стане справжнім святом. І на це геть зовсім не вплинуть його результати. На кулінарів-аматорів очікує можливість проявити усі свої кулінарні навички, а також міць кухарської фантазії. Вони самостійно складатимуть меню. Судді ж чекатимуть від двох команд по чотири страви. Своєрідний ресторанний обід складатиметься з: закуски, першої та основної страви, а також десерту. Але не все так просто. На учасників очікує непростий вибір, який вплине на кожну з команд-суперників.

Олімп богів кулінарії

Після першого конкурсу кухня МастерШефу перетвориться на справжній грецький Олімп. Наші судді перевтіляться на Афродіту, Гермеса та Зевса. "Божественні" судді геть зовсім не звертатимуть увагу на кулінарів. Але це ще не все: "смертним" доведеться пройти справжні пригоди та випробування на шляху до успіху. Три команди готуватимуть не лише звичні страви. Їхні капітани будуть зобов'язані провести атестацію учасникам, аби скласти рейтинг найсильніших на проєкті. Будьте готові до того, що половина конкурсантів сьогодні можуть увібратися у чорні фартухи...

У 4 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув... (інформація додається)

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