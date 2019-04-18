Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Маша Єфросиніна знялася топлес заради свого бренду

  • 51
Єфросиніна повідомила, що вона запустила власний бренд одягу - фото 1
Єфросиніна повідомила, що вона запустила власний бренд одягу / Tv.ua

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна знялася топлес. Інтимне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку ведуча разом з трьома іншими дівчатами стоїть біля стіни упівоберту топлес. Дівчата прикривають груди руками. На всіх одягнені лосини різних кольорів: бордові, лілові, білі і темно-бірюзові.

І ще: Маша Єфросиніна вразила спільним знімком з красунею донькою

У коментарі до знімка Єфросиніна повідомила, що вона запустила власний бренд одягу. Очевидно, лосини також входять в лінійку. Телеведуча написала, що в "нашому бренді" пишаються відсутністю стандартів. Також зірка підкреслила, що мета бренду, аби покупниці "закохалися в кожен свій вигин і кожен сантиметр".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна часто демонструє відмінний смак у виборі нарядів. Так вона додала трішки весняного настрою у стрічку Instagram.

Читайте також: Маша Єфросиніна перетворилася на кралю з 90-х

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 99
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 511
Гра престолів 8 сезон 1 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери прем'єри 2019
  • 15 квітня, 08:56
  • 15245
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз