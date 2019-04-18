Маша Єфросиніна знялася топлес заради свого бренду

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна знялася топлес. Інтимне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку ведуча разом з трьома іншими дівчатами стоїть біля стіни упівоберту топлес. Дівчата прикривають груди руками. На всіх одягнені лосини різних кольорів: бордові, лілові, білі і темно-бірюзові.

І ще: Маша Єфросиніна вразила спільним знімком з красунею донькою

У коментарі до знімка Єфросиніна повідомила, що вона запустила власний бренд одягу. Очевидно, лосини також входять в лінійку. Телеведуча написала, що в "нашому бренді" пишаються відсутністю стандартів. Також зірка підкреслила, що мета бренду, аби покупниці "закохалися в кожен свій вигин і кожен сантиметр".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна часто демонструє відмінний смак у виборі нарядів. Так вона додала трішки весняного настрою у стрічку Instagram.

Читайте також: Маша Єфросиніна перетворилася на кралю з 90-х