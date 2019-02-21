Маша Єфросиніна підкорила фанатів грайливим образом

Українська телеведуча Маша Єфросиніна часто демонструє відмінний смак у виборі нарядів. Сьогодні вона додала трішки весняного настрою у стрічку Instagram.

На новому фото зірка позує в короткому топі з оголеними плечима і лаконічній бежевій спідниці із завищеною талією.

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Свій образ зірка доповнила трендовим капелюшком і фірмовою грайливою усмішкою. Чудово красуня поєднала й аксесуари із загальним луком. Так, Єфросиніна обрала лаконічні золоті сережки і тонкий браслет. Взуття – бежеві босоніжки в тон спідниці.

"На шляху до літніх днів", – прокоментувала Маша стильний знімок.

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