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Маша Єфросиніна перетворилася на кралю з 90-х

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Телезірка розігрує серед шанувальників цінні призи - фото 1
Телезірка розігрує серед шанувальників цінні призи / Tv.ua

Українська ведуча Маша Єфросиніна виклала нове відео, на якому з'явилася в образі дівчини з 90-х. Зацініть ностальгійний лук зірки!

Відома телеведуча і блогер Маша Єфросиніна, яка активно веде свій аккаунт в Instagram і канал на YouTube, часто ділиться з шанувальниками новинами свого життя.

І ще: Маша Єфросиніна підкорила підписників стрункими ніжками

Цього разу телезірка вирішила розіграти серед шанувальників цінні призи. А для цього зняла кумедний ролик, в якому з'явилася в образі типової "модниці" з 90-х.

Так, на відео Маша позує у зелених лосинах, повністю вкритих паєтками, і у квітчастій кофтині. Її волосся начесане і укладене в чудернацьку зачіску з використанням пов'язки, а на обличчі – легкий макіяж. При цьому в ролику зірка говорить по стаціонарному телефону, а потім намагається на нього сфотографуватися, і коли це у неї не виходить, Маша б'є трубкою на дроті по дивану, на якому сидить.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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