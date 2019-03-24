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Маша Єфросиніна вразила спільним знімком з красунею донькою

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Телеведуча Маша Єфросиніна - фото 1
Телеведуча Маша Єфросиніна / instagram

Маша Єфросиніна – не тільки успішна телеведуча і стильна жінка, але також і щаслива дружина та мама двох дітей. Зірка телеекранів показала рідкісне спільне фото з донькою Наною. Фани відзначили, що дівчинка дуже схожа на тата.

Найстаршій доньці Нані вже 15 років, але шоувумен нечасто публікує спільні фото з нею – дівчинка не любить зайвої уваги. Однак на цей раз вона зробила виняток і поділилася милим сімейним фото з підлітком.

І ще: MONATIK поділився рідкісним знімком з дружиною

Так, українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками фото, на якому зіркова мама позує з 15-річною донькою. Дівчата відображені в стильних нарядах. Нана позує в сірій водолазці і джинсах, а телеведуча приміряла бордовий костюм.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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