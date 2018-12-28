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Маша Єфросиніна вразила шанувальників розкішним образом

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Телеведуча Маша Єфросиніна - фото 1
Телеведуча Маша Єфросиніна / Instagram

Українська телеведуча Маша Єфросиніна запостила на своїй сторінці в Instagram нове фото, від якого прямо віє святковим настроєм.

На свіжому знімку популярна телеведуча стоїть спиною до камери, щоб було краще видно її плаття – темно-синє, суцільно засіяне паєтками. Але головною перевагою наряду є те, що він дуже ефектно оголює спину.

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"Передноворічний вдих", – підписала знімок Єфросиніна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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