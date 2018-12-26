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Леся Нікітюк показала романтичний знімок з відпустки

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Телеведуча Леся Нікітюк - фото 1
Телеведуча Леся Нікітюк / https://maximum.fm/

Українська телеведуча і мандрівниця Леся Нікітюк продовжує радувати своїх шанувальників знімками з відпустки у Дубаї.

Нагадаємо, Леся Нікітюк влаштувала собі заслужену відпустку у теплих ОАЕ після фіналу проекту "Танці з зірками 2". Телеведуча продовжує ділитися яскравими знімками із шанувальниками.

І ще: Леся Нікітюк поділилася провокаційним фото

На новому знімку Леся Нікітюк позує на тлі красивого східного заходу сонця насиченого оранжевого кольору. Ведуча так його і описала – мандариновий. Також Нікітюк залишила під фото хештег: #душевнийзахід.

Нікітюк позує в стильному образі. Біла футболка з логотипом італійського бренду Versace заправлена ​​в оранжево-білі смугасті штани-кльош із завищеною талією. Свій look Леся доповнила босоніжками на міні-каблучку.

Читайте також: Леся Нікітюк отримала нагороду від YouTube

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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