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Маша Єфросиніна вразила повітряним образом на яскравих знімках
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Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася зі своїми підписниками в Instagram серією ніжних знімків. Зірка телеекранів похизувалася ефектним нарядом, який "вигуляла" на відкритті нової туристичної локації під Львовом.
Так, Маша Єфросиніна побувала на відкритті парку сучасної української скульптури PARK302 (розташований за 25 кілометрів від Львова у селі Стрілки). 41-річна зірка вибрала для світського заходу ефектний наряд.
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Маша з'явилася на публіці у бузковому сарафані в горошок від бренду Maison D'AngelAnn. Свій романтичний образ красуня доповнила мініатюрною сумочкою і капелюшком від Ruslan Baginskiy.
"Відтепер, перебуваючи в будь-якій точці світу, ви зможете з гордістю заявляти, що Україна може пишатися не тільки нашими спортсменами, артистами, художниками і духом свободи! А й справжнім, визнаним світовим співтовариством, Сучасним Скульптурним Парком! Проєкт, що створювався понад шість років; близько сорока неймовірної краси скульптурних споруд, розташованих на гектарах землі, подарують вам той вид вражень, які "на все життя". Вхід вільний для всіх охочих – головне, не лінуйтеся, приїжджайте! І випробуйте ту гордість за наших талановитих художників, котрою сьогодні переповнена я", – поділилася враженнями зірка телеекранів.
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