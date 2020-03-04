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Маша Єфросиніна розвеселила мережу запальними танцями з синочком: відео

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Маша Єфросиніна - фото 1
Маша Єфросиніна / instagram

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна завжди знаходить у своєму щільному графіку час, який проводить з дітьми. Так, красуня показала своїм підписникам в Instagram, як розважається з 5-річним Олександром.

Маша Єфросиніна опублікувала веселий відеобатл, під час якого вона танцює разом з маленьким синочком. На кадрах зіркова мама і син відображені на тлі обіднього столу в піжамах – ведуча в чорно-смугастій, а Олександр у зеленій з білим. Єфросиніна показує малюкові кумедні і енергійні танцювальні рухи, а той щосили намагається їх повторювати.

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При цьому вони заходяться веселим сміхом, його також можна почути за кадром – дочка Нана, яка знімала яскравий перформанс, також не змогла втриматися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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