Maserati показала нові фотографії суперкара MC20

Суперкар Maserati MC20 виїхав на дороги Сицилії, де 23 травня 1940 року заводська команда Officine A. Maserati здобула четверту поспіль перемогу в гонці Targa Florio. Таким чином компанія відзвітувала про перехід до фази дорожніх випробувань.

На рахунку Maserati чотири перших, шість других і дев'ять третіх місць у гонці Targa Florio.

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Останню перемогу команді Officine A. Maserati приніс Луїджі Віллорезі, котрий через десять років посів місце пілота Scuderia Ferrari. Віллорезі виступав на Maserati 4CL, одномісному гоночному спорткарі, оснащеному рядною "четвіркою" 1.5 з приводним нагнітачем і віддачею на рівні 220 кінських сил.

Разом з MC20, дебют якого перенесли на вересень нинішнього року, Maserati хоче повернутися в автоспорт. І сподівається на перемоги. Адже останній раз автомобіль з тризубом посідав перші місця у гонках десять років тому, коли німецька команда Vitaphone Racing, яка виступала на Maserati MC12, виграла чемпіонат FIA GT1.

Середньомоторний MC20 оснастять новим V6 з двома турбокомпресорами. Цей двигун спроєктований, розроблений і вироблений власними силами Maserati. Очікується, що віддача "шістки" складе близько 600 кінських сил, а в електрифікованої версії – близько 700. Випускати дводверку будуть на переобладнаному заводі Viale Ciro Menotti у Модені, де раніше збирали моделі GranTurismo і GranCabrio.

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