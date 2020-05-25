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Дістав сусідів: надто гучному Ford Mustang вихлопну трубу залили монтажною піною

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Сусід провчив власника гучного Ford Mustang - фото 1
Сусід провчив власника гучного Ford Mustang

Власник Ford Mustang, котрого звуть Аарон Робінсон розповів у своєму фейсбуці про те, що сталося з його автомобілем. Один із сусідів, незадоволений занадто гучним звуком вихлопу спорткара, залив вихлопні труби машини монтажною піною і залишив записку з погрозою.

Робінсону дали два тижні на те, щоб встановити інший глушник.

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У записці говорилося таке: "Нарешті я знайшов тебе! Ти хотів привернути нашу увагу, але не очікував, що наслідки будуть саме такими. Даю тобі 14 днів на те, щоб поставити справний глушник, інакше ти пошкодуєш!"

Нижче був зазначений номер місцевої поліцейської дільниці і була приписка, що звертатися до правоохоронців зі скаргою на псування майна безглуздо.

На своїй сторінці в фейсбуці Робінсон висловив здивування настільки ексцентричному вчинку сусіда і заявив, що він "розумний чоловік" і усунув би несправність, "достатньо було б просто попросити".

Дістав сусідів: надто гучному Ford Mustang вихлопну трубу залили монтажною піною - фото 406173

Дістав сусідів: надто гучному Ford Mustang вихлопну трубу залили монтажною піною - фото 406174

З 2017 року Ford Mustang оснащується функцією, яку в компанії назвали Good Neighbor Mode ("режим доброго сусіда"). З її допомогою звук вихлопу спорткара зменшується на 10 децибелів – до 72 децибел, і тоді Mustang звучить не голосніше, ніж посудомийна машина. Причому низьку гучність звуку можна запланувати на певний час. Наприклад, на ранок, щоб не будити сусідів під час запуску мотора.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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