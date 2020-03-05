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Maserati показала фото прототипу нового суперкара MC20

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Навесні Maserati покаже новенький спорткар MC20 - фото 1
Навесні Maserati покаже новенький спорткар MC20

Компанія Maserati опублікувала фотографії прототипу середньомоторного суперкара MC20. Модель вже "приміряла" близький до серійного кузов, але як і раніше прихована камуфляжній плівкою. Знімки зроблені на площі Аффарі у Мілані, на тлі скандальної скульптури Мауріціо Каттелана L.O.V.E.

Розсекречений у листопаді минулого року тестовий "мул" спорткара переодягнувся у серійний кузов, але компанія вирішила повністю не розкривати навіть цей вигляд.

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Замість цього, на крупних планах показали корму нової моделі і бічне скління, а прототип, який повністю потрапив у кадр, вирішили розмити. Утім, щось розглянути все-таки можна: наприклад, величезні гальмівні диски та виведені по центру заднього бампера вихлопні патрубки.

Maserati показала фото прототипу нового суперкара MC20 - фото 390365

Офіційне ім'я новинки – MC20, тобто вона автоматично стає наступником побудованого на агрегатах Ferrari Enzo середньомоторного MC12. У дводверки двигун теж встановлений ззаду в межах бази, але що це буде поки точної інформації немає.

Maserati показала фото прототипу нового суперкара MC20 - фото 390364

За однією з версій, MC20 дістанеться нова рядна "шістка", активно тестована FCA, за іншою – бітурбомотор V6 2.9 від Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio і Giulia GTA. Крім того, в лінійці може з'явитися заряджений гібрид.

Maserati показала фото прототипу нового суперкара MC20 - фото 390363

"Абсолютно новий спорткар" Maserati дебютує у травні 2020 року. Його випускатимуть на заводі Viale Ciro Menotti у Модені, де восени минулого року завершилося виробництво GranTurismo і GranCabrio.

Maserati показала фото прототипу нового суперкара MC20 - фото 390366

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Джерело: Motor
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