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MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри

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Зірка позує у відвертих позах - фото 1
Зірка позує у відвертих позах / Last.fm

Співачка MARUV додала до свого класичного епатажного стилю ще більше еротики за допомогою ефекту мокрого одягу.

Українська співачка Ганна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала гарячі фото зі свого виступу.

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Знімки з'явилися на офіційній сторінці зірки в Instagram. Співачка виступила в Алтайському краї Росії в "традиційному" для себе БДСМ-стилі. Вона вийшла на сцену в чорному боді з довгими рукавами і прозорою вставкою в зоні декольте. На одному з фото MARUV відображена в момент, коли вона ллє на себе воду з пляшки прямо на сцені. На інших знімках зірка позує у відвертих позах зі своїми танцівницями.

MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри - фото 342951

MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри - фото 342952

MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри - фото 342953

MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри - фото 342954

MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри - фото 342955

MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри - фото 342956

MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри - фото 342957

Днями MARUV, яка нещодавно кардинально змінила імідж, також опублікувала епатажні знімки з виступу в Одесі. Фото з'явилися в Instagram артистки. Співачка в образі гарячої блондинки позує разом з дівчатами з підтанцьовування.

Читайте також: Гарячі поцілунки з дівчатами: з'явилися провокативні знімки з виступу MARUV

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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