MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри

Співачка MARUV додала до свого класичного епатажного стилю ще більше еротики за допомогою ефекту мокрого одягу.

Українська співачка Ганна Корсун, яка виступає під псевдонімом MARUV, показала гарячі фото зі свого виступу.

І ще: MARUV переспівала відомі хіти Rihanna і Beyonce: потужне відео

Знімки з'явилися на офіційній сторінці зірки в Instagram. Співачка виступила в Алтайському краї Росії в "традиційному" для себе БДСМ-стилі. Вона вийшла на сцену в чорному боді з довгими рукавами і прозорою вставкою в зоні декольте. На одному з фото MARUV відображена в момент, коли вона ллє на себе воду з пляшки прямо на сцені. На інших знімках зірка позує у відвертих позах зі своїми танцівницями.

Днями MARUV, яка нещодавно кардинально змінила імідж, також опублікувала епатажні знімки з виступу в Одесі. Фото з'явилися в Instagram артистки. Співачка в образі гарячої блондинки позує разом з дівчатами з підтанцьовування.

Читайте також: Гарячі поцілунки з дівчатами: з'явилися провокативні знімки з виступу MARUV