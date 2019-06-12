Гарячі поцілунки з дівчатами: з'явилися провокативні знімки з виступу MARUV

MARUV розбурхала своїх підписників пристрасним поцілунком з дівчиною. Це сталося на одному з останніх концертів епатажної співачки.

На виступі MARUV була у звичному для неї вбранні – колготках в сітку і ботфортах. В одному з епізодів співачка не втрималася і пристрасно поцілувала дівчину – одну з танцівниць своєї команди. Втім, та була не проти.

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"Ось так я і живу на сцені", – підписала знімок українська зірка. Крім того, на концерті MARUV демонструвала епатажні рухи, показуючи апетитні форми у всій красі.

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