Мармурові каменоломні Італії з висоти: ефектні фото

Фотограф показав італійські каменоломні з висоти пташиного польоту, і це видовище заворожує!

Знайомтесь, Бернхард Ланг (Bernhard Lang) – німецький фотограф, який фокусується на аерозйомці. У чоловіка чимало нагород, а його роботи публікувались у таких відомих виданнях, як Times Magazin, The Washington Post, The Guardian, CNN та Wired, а також використовувались для Apple, Aston Martin, Carnival Cruiseline та інших брендів.

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А все тому, що знімки Бернхарда і справді заворожують своїми структурами та моделями з висоти. Особливу увагу він фокусує на кадрах, які демонструють вплив діяльності людей на навколишнє середовище. Минулоріч фотограф побував в Італії, де зафіксував мармурові каменоломні.

Відзначимо, що каррарські каменоломні використовувалися ще з мідної доби, адже мармур використовували для будівництва ключових державних споруд.

Джерело всіх фото: bernhardlang.de

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