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Mansory представила 710-сильний Ford GT з кузовом з карбону

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Загалом випустять 3 допрацьованих Ford GT - фото 1
Загалом випустять 3 допрацьованих Ford GT

Німецьке ательє Mansory, відоме епатажним перетворенням люксових автомобілів і суперкарів, доопрацювало вже другий за ліком Ford GT. У рамках проєкту Le Mansory середньомоторне купе кардинально змінилося зовні, отримало легший карбоновий кузов і форсований мотор.

Як і синій Ford GT, перероблення якого тюнери завершили у липні минулого року, новинка отримала легкий кузов з вуглепластику, який на 50 міліметрів ширший за оригінальний, а також отримала велике антикрило, масивним дифузором і потрійною вихлопною системою. Оптика нова, як і 21-дюймові ковані колісні диски.

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На відміну від "первістка" лінійки Le Mansory, другий суперкар вирішили пофарбувати у чорний колір, додавши червоних акцентів. Салон із сидіннями, оббитими червоною перфорованою шкірою, карбоновим декором і вставками з алькантари. Крім колірної гами, відмінностей між автомобілями немає.

Mansory представила 710-сильний Ford GT з кузовом з карбону - фото 447034

Двигун Ford GT також не уникнув доробок. Стандартний твін-турбо мотор об'ємом 3,5 літра форсували на 41 кінську силу – до 710 сил і 840 Нм крутного моменту. Завдяки легкому кузову і потужнішому мотору зросла й максимальна швидкість: тепер вона становить 354 кілометри на годину замість стандартних 348. Динамічні характеристики "дводверки" не розкриваються.

Mansory представила 710-сильний Ford GT з кузовом з карбону - фото 447035

Перший суперкар Le Mansory вже виставлений на продаж за 1,8 мільйона євро. Ймовірно, друге купе отримає схожий цінник. Усього Mansory випустить 3 тюнінгованих Ford GT – на честь трьох десятків років роботи майстерні.

Mansory представила 710-сильний Ford GT з кузовом з карбону - фото 447033

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Джерело: Motor
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