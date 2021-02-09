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Mansory представила 710-сильний Ford GT з кузовом з карбону
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Німецьке ательє Mansory, відоме епатажним перетворенням люксових автомобілів і суперкарів, доопрацювало вже другий за ліком Ford GT. У рамках проєкту Le Mansory середньомоторне купе кардинально змінилося зовні, отримало легший карбоновий кузов і форсований мотор.
Як і синій Ford GT, перероблення якого тюнери завершили у липні минулого року, новинка отримала легкий кузов з вуглепластику, який на 50 міліметрів ширший за оригінальний, а також отримала велике антикрило, масивним дифузором і потрійною вихлопною системою. Оптика нова, як і 21-дюймові ковані колісні диски.
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На відміну від "первістка" лінійки Le Mansory, другий суперкар вирішили пофарбувати у чорний колір, додавши червоних акцентів. Салон із сидіннями, оббитими червоною перфорованою шкірою, карбоновим декором і вставками з алькантари. Крім колірної гами, відмінностей між автомобілями немає.
Двигун Ford GT також не уникнув доробок. Стандартний твін-турбо мотор об'ємом 3,5 літра форсували на 41 кінську силу – до 710 сил і 840 Нм крутного моменту. Завдяки легкому кузову і потужнішому мотору зросла й максимальна швидкість: тепер вона становить 354 кілометри на годину замість стандартних 348. Динамічні характеристики "дводверки" не розкриваються.
Перший суперкар Le Mansory вже виставлений на продаж за 1,8 мільйона євро. Ймовірно, друге купе отримає схожий цінник. Усього Mansory випустить 3 тюнінгованих Ford GT – на честь трьох десятків років роботи майстерні.
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