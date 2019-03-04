Маніяк чи Джокер: Рамі Малек став зіркою мемів

Актор Рамі Малек, володар "Оскара" і "Золотого глобуса" за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", знявся в рекламному ролику готелю Mandarin Oriental. Це ж відео зіграло з ним злий жарт, адже фанатам не дуже сподобався вираз обличчя Рамі.

На відео під назвою I'm A Fan він розповідає про те, що любить і шанувальником чого може себе назвати.

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Звичайно ж, у першу чергу Рамі зізнався, що він фанат Фредді Мерк'юрі і гурту Queen. Крім того, він прихильник своєї мами, ромашкового чаю, листів від руки, класичних фільмів, подорожей на поїзді, випадкових зустрічей, пустощів, а також рівних можливостей для всіх.

Рекламний ролик з Рамі Малеком дивіться тут:

Користувачам соцмережі Twitter ролик здався трохи дивним, і вони одразу ж порівняли Малека з маніяком, припустивши, що наступною його роллю повинен бути або Джокер, або серійний вбивця.

rami malek is a fan of watching you in the shower pic.twitter.com/T2LCaEI0Qn — Böb Soup Bone Jänke: the Ayatollah of Rock N Rolla (@Bob_Janke) 3 березня 2019 р.

i see rami malek found your tinder bio https://t.co/KowLV57FI6 — Matthew Johnston (@MtthwJhnstn) 2 березня 2019 р.

Someone needs to stop Rami Malek from watching any more serial killer shows... https://t.co/OO1AoXs5Tv — Danielle Petit (@patientxzero) 2 березня 2019 р.

Petition to get @ItsRamiMalek to play a serial killer in a Netflix series https://t.co/XYuWRUQiZK — Rhodri Parker (@rhodri_parker) 2 березня 2019 р.

Why does Rami Malek look like smiling hurts him? pic.twitter.com/cSeWzRT7Kx — johnuary (@H4N4W4LT) 3 березня 2019 р.

Чому виглядає так, ніби Рамі боляче усміхатися? – запитує один з користувачів мережі.

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