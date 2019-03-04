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8 березня Голос країни

Маніяк чи Джокер: Рамі Малек став зіркою мемів

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Зірка Богемної Рапсодії став зіркою мемів - фото 1
Зірка Богемної Рапсодії став зіркою мемів / gettyimages

Актор Рамі Малек, володар "Оскара" і "Золотого глобуса" за роль Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", знявся в рекламному ролику готелю Mandarin Oriental. Це ж відео зіграло з ним злий жарт, адже фанатам не дуже сподобався вираз обличчя Рамі.

На відео під назвою I'm A Fan він розповідає про те, що любить і шанувальником чого може себе назвати.

І ще: Оскар 2019: найкращий актор Рамі Малек двічі сконфузився на церемонії

Звичайно ж, у першу чергу Рамі зізнався, що він фанат Фредді Мерк'юрі і гурту Queen. Крім того, він прихильник своєї мами, ромашкового чаю, листів від руки, класичних фільмів, подорожей на поїзді, випадкових зустрічей, пустощів, а також рівних можливостей для всіх.

Рекламний ролик з Рамі Малеком дивіться тут:

Користувачам соцмережі Twitter ролик здався трохи дивним, і вони одразу ж порівняли Малека з маніяком, припустивши, що наступною його роллю повинен бути або Джокер, або серійний вбивця.

Чому виглядає так, ніби Рамі боляче усміхатися? – запитує один з користувачів мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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