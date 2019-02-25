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MARUV 8 березня

Оскар 2019: найкращий актор Рамі Малек двічі сконфузився на церемонії

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Рамі Малек отримав Оскар 2019 - фото 1
Рамі Малек отримав Оскар 2019

У Лос-Анджелесі відбулася 91-а церемонія вручення премії Оскар 2019, і саме Рамі Малек став найкращим актором року. Однак запам'ятався він не тільки отриманням статуетки, а й неслухняним метеликом та падінням зі сцени.

Рамі Малек отримав статуетку найкращого актора року Фредді Мерк'юрі в "Богемній рапсодії". Зірка Оскара 2019 запам'ятався не тільки престижною нагородою, а й двома конфузами.

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Після час вручення статуетки 37-річний Рамі впав зі сцени прямо в зал для глядачів, коли повертався на своє місце. Цей момент не ввійшов у трансляцію, однак пізніше актору знадобилася допомога лікарів.

На додачу, упродовж усієї церемонії Оскара Рамі Малек намагався приструнчити неслухняного метелика. Актору допомогали зіркові колеги та навіть Lady Gaga. Втрутилася і подруга Рамі – актриса Люсі Бойнтон.

Але в них нічого не вийшло! Малек все одно отримав свій Оскар із косим метеликом ¯ \ _ (ツ) _ /¯

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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