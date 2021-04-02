Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку

Що може бути поганого в умінні підтримувати порядок? Навпаки, цього нас вчать з самого дитинства. Виявляється, прагнення до чистоти може стати справжньою проблемою.

Дуже складно провести чітку межу між охайністю і початком неврозу. Прості акуратисти при всій свій любові до порядку, якщо виникне необхідність, можуть жити і без нього. А от невротики – ні. Про це пише healthline.

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Фахівці виділяють кілька причин, чому звичайна акуратність переростає в обсесивно-компульсивний розлад, такий як манія чистоти.

Прибирання допомагає багатьом людям виживати в умовах хронічного стресу. Такого роду фізичне навантаження дозволяє розвантажити психіку

Невпевненість в собі також може провокувати на постійне прагнення до наведення порядку. В цьому випадку прибирання є своєрідною компенсацією

Потреба в схваленні, бажання бути хорошим в очах оточуючих

Тяга до ідеальної чистоти властива також перфекціоністам. У цьому випадку мова може йти вже про комплексне захворювання

По-перше, постійні прибирання займають величезну кількість часу, яку людина могла б витратити більш продуктивно і цікаво. По-друге, найчастіше вимоги щодо наведення і підтримання порядку поширюються на наших домашніх і можуть проявлятися в формі гніту, диктату, образ. По-третє, зайва стерильність згубно діє на імунітет.

Якщо прагнення до чистоти вже прийняло форму серйозної хвороби, то допомогти може тільки фахівець. Якщо ж ви відчуваєте, що вас тільки починає затягувати манія чистоти і часу на прибирання йде все більше і більше, спробуйте зробити кілька речей, які рекомендують американські лікарі для самолікування на ранніх стадіях неврозу:

Зніміть постільну білизну, киньте її на підлогу, а потім знову заправте нею ліжко Відмовтеся від миття підлоги на тиждень Пройдіть по квартирі у вуличному взутті і не прибирайте за собою відразу

Впоралися? Значить все в порядку, ви здорові!

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