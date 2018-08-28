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Мандрівник проїхав від Польщі до Японії на електрокарі Nissan Leaf

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Nissan Leaf подолав 16 тисяч кілометрів - фото 1
Nissan Leaf подолав 16 тисяч кілометрів / Driving Television

Полярник Марек Камінський, перший і єдиний чоловік у світі, який підкорив два полюси протягом одного року, проїхавши на електрокарі Nissan Leaf 16 тисяч кілометрів.

Маршрут мандрівника пролягав від Польщі до Японії через Росію.

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Відправною точкою подорожі стало польське місто Закопане. Потім Камінський проїхав через вісім країн і два континенти, подолавши Литву, Білорусь, Росію, Монголію, Китай і Південну Корею. Фініш автомобіля відбувся в Токіо. А вся поїздка зайняла 60 днів.

Своєю поїздкою Камінський хотів показати, що вирушати в тривалі подорожі можна навіть на електромобілі. В тому числі, такі машини здатні відвідати найвіддаленіші куточки світу: за словами Камінського, проблеми з підзарядкою завжди вдавалося вирішити навіть "далеко від цивілізації з мінімальною інфраструктурою".

З собою у нього був набір різних кабелів і зарядних пристроїв, які дозволяють "заправитися" від мережі зі значенням сили струму від шести до 25 ампер. При максимальному значенні батарею можна зарядити за чотири-п'ять годин.

Маршрут проходив через сім країн - фото 272646
Маршрут проходив через сім країн / motor

Nissan Leaf нового покоління дебютував у вересні минулого року. Хетчбек оснащений 150-сильним електродвигуном і літієвими батареями на 40 кіловат*годин. Запас ходу автомобіля сягає 378 кілометрів. На повний заряд у залежності від потужності мережі необхідно від восьми до 16 годин.

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Джерело: motor
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