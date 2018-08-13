Мандрівник Дмитро Комаров розповів, як влип у новій поїздці

Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, автор передачі "Світ навиворіт" показав, як "влип" у одній зі своїх поїздок.

Судячи з усього, новий сюжет Комаров знімав поблизу річки Амазонка в Південній Америці, де його і чекав несподіваний поворот. Фото з місця своїх пригод ведучий опублікував на особистій сторінці в Instagram.

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"Хотів дати дорогу людям з валізами. Думав, під ногами пісок. Наступив і провалився, влип у мул. Подзвонив Сані, щоб він повернувся, забрав рюкзак і зняв, як я вибираюся і шукаю взуття", – посміявся Комаров.

A post shared by Дмитрий Комаров. Мир наизнанку (@komarovmir) on Aug 11, 2018 at 8:11am PDT

На фото ведучий дійсно зображений по коліна в густому мулу, очевидно, Комаров загруз настільки, що не впорався без допомоги колег.

Знімок ведучого в соцмережі зібрав майже 70 тисяч лайків. Фоловери Комарова висловили своє нетерпіння з приводу випуску біля Амазони.

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