Вуличне кафе в Бангкоку, відзначене зіркою Michelin: яскраві фото

Його власниця хотіла б відмовитися від престижної нагороди, так як заклад став занадто популярним.

Одне з найпопулярніших місць для гастрономічного туризму в Таїланді – вуличний заклад Jai Fai, відзначене престижною мішленівською зіркою. Його власницю і шеф-кухаря Супінью Джунсуту (Supinya Junsuta) часто називають просто Джей Фай. Вона уже має понад 70 років, однак кожен день стоїть біля плити більше, ніж 11 годин, обслуговуючи замовлення. На роботі шеф-кухар майже не знімає гірськолижні окуляри, які захищають очі від бризок розпеченої олії.

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Вуличне кафе Jai Fai

У меню – традиційні страви тайської кухні, на зразок локшини з креветками або крабового омлету. ЗМІ і місцеві блогери називають Джунсуту "королевою тайської вуличної кухні" і дивуються з того, що вона не хоче будь-яким чином використовувати свою славу: наприклад, відкрити мережу або перевезти свій заклад з вулиці в більш престижне приміщення.

Вуличне кафе Jai Fai

Вуличне кафе Jai Fai

Нагородження мішленівською зіркою зробило її кафе ще більш популярним, ніж воно було раніше. Навіть замовлення столика не гарантує швидкого обслуговування – судячи з коментарів в Instagram, клієнтам доводилося очікувати в черзі по дві, три і навіть по п'ять годин.

При цьому, за словами власниці, вона повернула б зірку, якби могла. Її дратують натовпи туристів, які приходять просто подивитися на неї і зробити фото, а не замовлення. Крім того, роботи стало занадто багато: її дочка була змушена звільнитися з роботи, щоб допомагати матері.

Вуличне кафе Jai Fai

Вуличне кафе Jai Fai

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