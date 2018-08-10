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Відомий український ведучий назвав найщасливіших людей на планеті

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Дмитро Комаров - фото 1
Дмитро Комаров / Instagram

За словами телеведучого, який побував в усіх куточках світу, саме ці люди є найщасливішими. А все тому, що вони мають особливий секрет.

Найщасливішими людьми на планеті український телеведучий і мандрівник, зірка передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вважає жителів буддистських країн Південно-Східної Азії.

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"За моїм внутрішнім відчуттям, найщасливіші люди живуть в буддистських країнах. Особливо в Південно-Східній Азії. Це – Камбоджа, Бірма, Таїланд. А ще виділив би Непал. Саме там я бачив людей, які жили в злиднях, але при цьому були абсолютно щасливі. Вони могли запросити мене в будинок, запропонувати безкоштовний нічліг, розділити зі мною останню порцію рису", – згадав мандрівник.

Всупереч очікуванням, секрет найщасливіших людей на планеті виявився досить простим – жителі буддистських країн намагаються жити сьогоднішнім днем.

Не переживати події вчорашнього дня і не турбуватися про те, що буде завтра. Адже майбутнє – це те, що ще не настало, і наступить воно у зовсім невідомому нам вигляді. Тому всі думки про майбутнє, на думку буддистів, – безглузді, – розповів Комаров.

Як зізнався Дмитро, він теж намагається користуватися цією порадою, особливо посеред буденної рутини.

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Джерело: proman
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