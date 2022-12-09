Потап під справжнім іменем випустив нову пісню "Триклятий лютий"

Відомий український музикант Потап здивував прихильників новим треком "Триклятий лютий", який написав ще на початку війни. Нова пісня українською присвячена всім, хто чекає наших захисників вдома.

Український продюсер, музикант та суддя проєкту "Голос країни" Потап під власним іменем випустив новий хіт українською. Трек "Триклятий лютий" присвячений всім жінкам, матерям та сестрам, які чекають своїх рідних, які зараз захищають Україну на фронті, пише Радіо MAXIMUM.

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Цю пісню я написав ще напочатку війни і сподівався, що ніколи її не випущу, але плине час, а війна продовжується. Наші герої мужньо захищають Батьківщину, а за кожним із них стоїть сім’я, дружина, мати, сестра… І всі вони чекають своїх додому… Я вирішив випустити цю пісню тому, що вона про майбутнє, про те, як ми будемо це все згадувати після перемоги, як будемо розповідати про війну нашим дітям… Усім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен із нас відпустить все погане, особливо той "Триклятий лютий", який агресивно та жорстоко увійшов у наше життя цього року, – розповідає сам Олексій Потапенко.

Олексій Потапенко (Потап) – Триклятий лютий, слухайте нову пісню онлайн:

Олексій Потапенко (Потап) – Триклятий лютий, текст пісні:

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

І не один

Скільки людей розділила жахлива

Потворна, проклята війна

Тільки ти Бога просила

Щоб дав тобі сили

Забрав він твій страх

Війна – вона теж жінка

Війна – вона розлучниця і біль

Війна не має спинку, якщо не вірите

А ти мала, повір,

Що все ще буде

На площах люди

І ти з ним за руку

Медаль на грудях

І синє небо

В очах у сина

Нова родина

І оновлена країна

І всі співатимуть “Червону руту”

І тільки моторошно трохи від салюту

Скоріш забути б той триклятий лютий

Скоріш забути б

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

У вас буде син

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

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