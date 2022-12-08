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DOROFEEVA і Міша Кацурін випустили спільний трек "Щоб не було"

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Прем'єра пісні DOROFEEVA – Щоб не було - фото 1
Прем'єра пісні DOROFEEVA – Щоб не було

Надя Дорофєєва активно починає нову сторінку не лише в особистому, а й музичному житті. Тож тепер зірка потішила фанатів новою піснею "Щоб не було", створеною з бойфрендом Мішею Кацуріним.

Співачка Надя Дорофєєва здивувала несподіваним спільним треком "Щоб не було", над яким працювала зі своїм новим хлопцем, ресторатором Мішею Кацуріним. Композиція вже отримала лірик-відео та зібрала десятки тисяч переглядів за перші години після виходу, пише Радіо MAXIMUM.

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2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею кращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного, – ділиться Дорофєєва.

У доволі лаконічному відео зірка постала без екстравагантних образів у звичайному синьому костюмі, а Міша Кацурін виконав гітарну партію.

DOROFEEVA Щоб не було, слухайте нову пісню та дивіться кліп онлайн:

Текст пісні DOROFEEVA – Щоб не було

Щоб не було мені боляче
Закрию обличчя долонями
Щоб не було мені соромно
Перекричу свою совість я
Щоб не було мені байдуже
Хоча байдуже – нехай уже
Просто щоб не зійти з розуму
Щоб не зійти з розуму

Щоб не зійти з розуму
Маємо бути разом ми
Ми мов ті квіти серед зими
Не зрозуміли як вижили
Щоб не зійти з розуму
Маємо бути разом ми
Ми мов ті квіти серед зими
Не зрозуміли як вижили
Ми

Але вижили

Коли ми з тобою зустрілися
Все зрозуміли наші серця
І як би всі там не бісилися
Час все розставить по місцях
Скільки би бруду не лилося
Скільки б брехні не писалося
Я знаю – я не помилилася
Я знаю – ми не помилилися

Щоб не зійти з розуму
Маємо бути разом ми
Ми мов ті квіти серед зими
Не зрозуміли як вижили
Щоб не зійти з розуму
Маємо бути разом ми
Ми мов ті квіти серед зими
Не зрозуміли як вижили
Ми…

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