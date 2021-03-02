MamaRika станцювала тверк для чоловіка і розсмішила мережу: відео

Українська співачка Анастасія Кочетова, відома під псевдонімом MamaRika, поділилася з шанувальниками пікантним. відео, На кадрах артистка у жартівливій формі продемонструвала, як танцює тверк для свого чоловіка Сергія.

Так, MamaRika вирішила підтримати тренд під популярний звук в TikTok. На початку відео співачка почала танцювати тверк для чоловіка, але потім у неї нібито "схопило" спину і танець завершився.

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"Весна прийшла. Коли вирішила станцювати чоловікові тверк після зимової сплячки", – жартівливо підписала ролик красуня. У коментарях під постом фанати посміялися над відео, а також відзначили, що MamaRika і її чоловік Сергій – чудова пара.

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