Леся Нікітюк зізналася, що хоче на побачення з українським коміком

Телеведуча Леся Нікітюк в одній з телепередач розповіла, що хотіла б піти на побачення з актором і шоуменом Костей Трембовецьким.

За словами Лесі, історія про побачення з гумористом пішла ще з часів "Хто зверху?". Навіть є хештег # КостяіЛеся.

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Сам же Трембовецький зізнався, що його може зацікавити дівчина розумніша за нього самого. Він вважає розум найсексуальнішим, що є в людях. Кості Трембовецькому 27 років. Він пише сценарії до популярних серіалів, веде гумористичну програму на ТБ. Був одружений, але пара розлучилася.

У Лесі ж Нікітюк був невдалий досвід стосунків. Вона навіть збиралася заміж.

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