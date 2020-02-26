Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям

Коти не дотримуються жодних людських правил, тому часто порушують зону комфортну своїх власників. І ще частіше це трапляється у дуже незручний момент! Саме ці миті і зафіксували користувачі мережу, демонструючи неймовірне нахабство пухнастиків.

Кожен власник кота знає, що ця тваринка буває милою та ніжною, але, зазвичай, має власну думку на все. До того ж, пухнастики мають свою планку нормальності певний дій, адже лягти на ноутбук під час роботи - це нормально, як і полежати прямісінько на чиїйсь голові, бо так зручно!

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Здається, домашні улюбленці й не підозрюють, що перетнули межу нахабності:

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