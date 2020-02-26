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Євробачення

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям

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Коти, яким байдуже на правила - фото 1
Коти, яким байдуже на правила

Коти не дотримуються жодних людських правил, тому часто порушують зону комфортну своїх власників. І ще частіше це трапляється у дуже незручний момент! Саме ці миті і зафіксували користувачі мережу, демонструючи неймовірне нахабство пухнастиків.

Кожен власник кота знає, що ця тваринка буває милою та ніжною, але, зазвичай, має власну думку на все. До того ж, пухнастики мають свою планку нормальності певний дій, адже лягти на ноутбук під час роботи - це нормально, як і полежати прямісінько на чиїйсь голові, бо так зручно!

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Здається, домашні улюбленці й не підозрюють, що перетнули межу нахабності:

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Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388541

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388542

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388543

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388544

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388545

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388546

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388547

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388548

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388549

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388551

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388550

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388552

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388553

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388554

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388555

Це моє місце: фото нахабних котів, які заважають господарям - фото 388556

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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