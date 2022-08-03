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"Мало того, що агресивні, так ще й тупі": Катя Осадча прокоментувала інтелект росіян

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Осадча показала, які "інтелектуальні" росіяни - фото 1
Осадча показала, які "інтелектуальні" росіяни / instagram.com/kosadcha

Відома українська ведуча Катерина Осадча відреагувала на результати опитування щодо знань росіян. Як і очікувалось, рівень інтелекту населення країни-агресора дивує.

Популярна українська журналістка та ведуча "Світського життя" Катерина Осадча з перших днів війни активно висвітлює ситуацію в країні на своєму профілі в інстаграмі. Зірка з майже двома мільйонами підписників також усіляко допомагає волонтерам та веде проєкт "Пошук зниклих". Нещодавно Осадча опублікувала у себе в історіях результати опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, які показують недалекість окупантів.

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Норм такі сусіди. Мало того, що агресивні, так ще й тупі. Хоча одне тягне інше. Ну а ще побутова техніка на деревах росте в Україні, і врожаї вони вкрали навесні, а тепер взялися за зерно, – прокоментувала Осадча.

'Мало того, що агресивні, так ще й тупі': Катя Осадча прокоментувала інтелект росіян - фото 510775

Ось частина результатів опитування росіян, зібраних в проєкті Букви, які говорять сама за себе:

  • 35% жителів рф впевнені, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки;
  • 7% жителів рф вірять, що радіоактивне молоко стане безпечним, якщо його прокип'ятити;
  • 21% жителів рф вірять, що первісні люди жили поруч з динозаврами;
  • 44% жителів рф вірять, що продукти з ГМО можуть призвести до захворювання онкологією.

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