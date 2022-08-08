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Маленький Леон з Ірпеня розчулив піснею "Воїни світла"
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Маленький українець Леон, який підкорив мережу своїм виконанням "Ой у лузі червона калина", знову потішив новим співочим відео. Цього разу хлопчик разом з татом виконав українську версію "Воїнів світла".
3-річний Леон з Ірпеня вже встиг стати маленькою зіркою соцмереж через свою любов до українських пісень та неймовірну харизму. Хлопчик розчулив тисячі людей виконанням "Ой у лузі червона калина", "Стефанія" та "Сам собі країна" Кузьми Скрябіна, а нещодавно разом з татусем під гітару заспівав пісню "Воїни світла". Відповідне відео з'явилось на сторінці батька Леона в інстаграмі.
І ще: DOROFEEVA – Різнокольорова: з'явилась українська версія хіта
Сім'я обрала саме українську версію треку гурту Ляпис Трубецком, текст для якого підготував письменник Сергій Жадан. За короткий час запис зібрав майже 13 тисяч вподобайок та більше як 700 захоплених коментарів. Зацініть:
А так звучить оригінал:
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