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DOROFEEVA – Різнокольорова: з'явилась українська версія хіта
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Надя Дорофєєва вирішила дати нове життя одній зі своїх пісень та створити окрему версію українською мовою. Для цього зірка провела конкурс на найкращий текст, а зараз вийшов повноцінний оновлений трек. Зацініть!
Надя Дорофєєва зараз активно працює на волонтерському фронті, даючи благодійні концерти, а також не забуває про творчість. У червні зірка оголосила конкурс на найкращий український текст до треку "raznotsvetnaya" і серед понад тисячі варіантів знайшла найкращий. Нову версію запропонувала вінничанка Катерина Медведєва, тож тепер фанати можуть почути пісню "Різнокольорова", пише Радіо MAXIMUM.
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Де є любов, там є життя. Пішов шостий місяць війни. Ми всі змінились, все змінилося, набуло нових фарб і, на жаль, не завжди яскравих. "raznotsvetnaya" – мій останній сингл з життя "до". Я так хотіла, щоб цей трек став початком чогось світлого… але сталася війна. Проте, життя продовжується і ми маємо пам’ятати про це. Важко, але саме кохання дає сили творити й жити. Тому я знайшла свою нову love – "різнокольорову", і сьогодні ділюся нею з вами, – зазначає співачка.
DOROFEEVA – Різнокольорова, слухайте пісню онлайн:
Текст пісні DOROFEEVA – Різнокольорова:
марно, марно, марно не буду лити сліз я
гарно, гарно, гарно приховані зусилля
ми кусали губи, цілували очі
залишили у клубах невичерпані ночі
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
знову, знову, знову літак твій відлітає
коли-колискову хтось інший заспіває
розчиняє ніжно мене у собі місто
і я гублюсь у ньому як перли від намиста
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
чому палаємо без вогню
попелом на тілі писали "люблю"
і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав
заборонену любов, різнокольорову love
і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов
різнокольорову love, заборонену любов
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