DOROFEEVA – Різнокольорова: з'явилась українська версія хіта

Надя Дорофєєва вирішила дати нове життя одній зі своїх пісень та створити окрему версію українською мовою. Для цього зірка провела конкурс на найкращий текст, а зараз вийшов повноцінний оновлений трек. Зацініть!

Надя Дорофєєва зараз активно працює на волонтерському фронті, даючи благодійні концерти, а також не забуває про творчість. У червні зірка оголосила конкурс на найкращий український текст до треку "raznotsvetnaya" і серед понад тисячі варіантів знайшла найкращий. Нову версію запропонувала вінничанка Катерина Медведєва, тож тепер фанати можуть почути пісню "Різнокольорова", пише Радіо MAXIMUM.

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Де є любов, там є життя. Пішов шостий місяць війни. Ми всі змінились, все змінилося, набуло нових фарб і, на жаль, не завжди яскравих. "raznotsvetnaya" – мій останній сингл з життя "до". Я так хотіла, щоб цей трек став початком чогось світлого… але сталася війна. Проте, життя продовжується і ми маємо пам’ятати про це. Важко, але саме кохання дає сили творити й жити. Тому я знайшла свою нову love – "різнокольорову", і сьогодні ділюся нею з вами, – зазначає співачка.

DOROFEEVA – Різнокольорова, слухайте пісню онлайн:

Текст пісні DOROFEEVA – Різнокольорова:

марно, марно, марно не буду лити сліз я

гарно, гарно, гарно приховані зусилля

ми кусали губи, цілували очі

залишили у клубах невичерпані ночі

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

знову, знову, знову літак твій відлітає

коли-колискову хтось інший заспіває

розчиняє ніжно мене у собі місто

і я гублюсь у ньому як перли від намиста

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

чому палаємо без вогню

попелом на тілі писали "люблю"

і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав

заборонену любов, різнокольорову love

і ніхто не винен тут, навіть той, хто не знайшов

різнокольорову love, заборонену любов

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